Речь идет о пляже зоне Лос-Патос, который расположен на северном побережье Тенерифе в заповедной природной зоне Эль-Ринкон. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему пляж Лос-Патос закрыт

Впервые пляж стал доступным в конце 2022 года – планирование и строительство инфраструктуры продолжались более 10 лет. Но через год, в декабре 2023 года, там начали обваливаться камни со скал, что заставило власти закрыть пляж.

Несмотря на все попытки исправить ситуации, местные чиновники сообщили, что рельеф остается нестабильным.

Издание отмечает, что Лос-Патос расположен в пределах природного заповедника, который строго охраняется законом. То есть вмешиваться и делать там что-то без согласования с природоохранными органами – невозможно.

Сейчас эксперты проводят на пляже геологическое исследование, чтобы лучше понять эрозию, которая влияет на скалы. Это может помочь найти решение, как сделать пляж безопасным и сохранить уникальный ландшафт местности.

К слову, ранее мы писали о том, что многие пляжи Испании получили "Черные флаги", в частности из-за загрязненности и экологических проблем.