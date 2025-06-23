Хотя суббота была жаркой, самую высокую температуру зафиксировали все же в воскресенье, 22 июня. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DPA.

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В Германии зафиксировали волну жары

В субботу, 21 июня, в день официального начала астрономического лета, температура воздуха в западной части страны подскочила до 33 градусов по Цельсию. Легкий ветерок вдоль побережья несколько спасал жителей и гостей от жары.

На следующий день, в воскресенье, 22 июня, температура воздуха была еще выше: на юго-западе ртутный столбик поднялся до 37 градусов по Цельсию. В большинстве регионов температура колебалась от 31 до 35 градусов по Цельсию.

Абсолютный температурный рекорд, зафиксирован DWD, составляет 41,2 градуса в июле 2019-го. В том же году была самая высокая температура в июне – 39,6 градуса,

– говорится в сообщении.

В то же время в воскресенье вечером на западе и северо-западе Германии прошли ливни и грозы, которые привели к кратковременному снижению температуры. Впоследствии непогода переместилась на восточные и юго-восточные регионы ночью.

По состоянию на сегодня температура на большей части страны в среднем составляет 22 градуса по Цельсию, что сопровождается переменной облачностью.

Напомним, ранее рекордная жара накрыла и другие страны.