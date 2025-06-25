Але є ті міста, де туристичні податки найвищі в країні. Перед поїздкою варто ознайомитися з додатковими витратами під час мандрівки, пише 24 Канал з посиланням на Travel Off Path.

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7 міст Італії з найвищими туристичними зборами

Рим

У Римі туристи сплачують податок за перебування в готелі, ставки якого залежать від зірковості закладу. Гості п'ятизіркових готелів платитимуть 10 євро за ніч, тоді як ті, хто зупиняється в чотиризіркових готелях, заплатять 7,5 євро. Тризіркові готелі та приватні апартаменти обкладатимуться податком у розмірі 6 євро за ніч.

Венеція

Мальовниче місто запровадило плату за в'їзд, яка становить від 5 до 10 євро у вибрані дні впродовж року.

Крім того, відвідувачі сплачують податок на проживання, який варіюється від 1 до 5 євро за ніч, залежно від категорії обраного житла.

Флоренція

Туристи, які відвідують місто, сплачують додатковий податок, якщо зупиняються в готелях на період від однієї до семи ночей. Податок становить 8 євро за ніч для п'ятизіркових готелів, 7 євро – для чотиризіркових та 5,5 євро для всіх інших варіантів проживання.

Мілан

Тут діють нічні тарифи до двох тижнів: 5 євро – для п'ятизіркових і чотиризіркових готелів, 4 євро – для тризіркових готелів, 4 євро – для всіх інших варіантів розміщення.



Туристичний податок у Мілані / Фото Unsplash

Болонья

У кулінарній столиці Італії для більшості типових перебувань у готелі потрібно заплатити від 5,80 до 6,50 євро на людину за ніч.

Неаполь

Відвідувачі, які залишаються тут на 2 тижні, повинні передбачити додаткові витрати за ніч. Гості п'ятизіркових готелів сплачують додаткову плату в розмірі 6 євро за ніч, тоді як у чотиризіркових – 5,5 євро. За проживання в інших категоріях 4,5 євро за ніч.

Узбережжя Амальфі

Правила в цьому популярному туристичному регіоні змінюються від міста до міста, але в середньому це від 3 до 5 євро за ніч з кожного туриста.