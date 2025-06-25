Но есть те города, где туристические налоги самые высокие в стране. Перед поездкой стоит ознакомиться с дополнительными расходами во время путешествия, пишет 24 Канал со ссылкой на Travel Off Path.

Читайте также Не надевайте это: гламурная одежда создала туристке проблемы в аэропорту

7 городов Италии с самыми высокими туристическими сборами

Рим

В Риме туристы платят налог за пребывание в отеле, ставки которого зависят от звездности заведения. Гости пятизвездочных отелей будут платить 10 евро за ночь, тогда как те, кто останавливается в четырехзвездочных отелях, заплатят 7,5 евро. Трехзвездочные отели и частные апартаменты будут облагаться налогом в размере 6 евро за ночь.

Венеция

Живописный город ввел плату за въезд, которая составляет от 5 до 10 евро в выбранные дни в течение года.

Кроме того, посетители платят налог на проживание, который варьируется от 1 до 5 евро за ночь, в зависимости от категории выбранного жилья.

Флоренция

Туристы, которые посещают город, платят дополнительный налог, если останавливаются в отелях на период от одной до семи ночей. Налог составляет 8 евро за ночь для пятизвездочных отелей, 7 евро – для четырехзвездочных и 5,5 евро для всех других вариантов проживания.

Милан

Здесь действуют ночные тарифы до двух недель: 5 евро – для пятизвездочных и четырехзвездочных отелей, 4 евро – для трехзвездочных отелей, 4 евро – для всех остальных вариантов размещения.



Туристический налог в Милане / Фото Unsplash

Болонья

В кулинарной столице Италии для большинства типичных пребываний в отеле нужно заплатить от 5,80 до 6,50 евро на человека за ночь.

Неаполь

Посетители, которые остаются здесь на 2 недели, должны предусмотреть дополнительные расходы за ночь. Гости пятизвездочных отелей платят дополнительную плату в размере 6 евро за ночь, тогда как в четырехзвездочных – 5,5 евро. За проживание в других категориях 4,5 евро за ночь.

Побережье Амальфи

Правила в этом популярном туристическом регионе меняются от города к городу, но в среднем это от 3 до 5 евро за ночь с каждого туриста.