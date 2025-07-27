Но на самом деле этот опыт может не оправдать высоких ожиданий, которые многие возлагают на него. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider, которое цитирует Джои Хадден.

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Почему Колизей не стоит внимания?

Недавно молодая девушка поделилась своим опытом путешествия в Рим с большими надеждами увидеть настоящий артефакт истории. Однако, ее восторг быстро сменился растерянностью и разочарованием, когда она прибыла к культовому Колизею.

Когда Джои приблизилась к исторической достопримечательности, начали появляться первые звоночки.

Направляясь к Колизею, я заметила, что чем ближе я подходила к достопримечательности, тем люднее было на улицах. Из-за этого добраться до самой аттракции было сложно и неприятно,

– пишет она.

Джои умышленно приобрела дорогой билет, чтобы обойти длинные входные очереди, но столкнулась с неожиданной толпой как снаружи, так и внутри древнего амфитеатра.



Недостатки посещения Колизея / Фото Unsplash

Посетительница сообщила, что, несмотря на более высокую стоимость билета, очереди были и у различных достопримечательностей внутри Колизея, особенно у популярных мест для селфи, где ожидание составляло от 5 до 10 минут.

Кроме того, текущие ремонтные и реставрационные работы отвлекали от посещения: леса были видны по всему объекту, что придавало ему вид обычной строительной площадки, а не исторической достопримечательности.

Наконец, еще один момент, который шокировал Джои и окончательно испортил ей общее впечатление от Колизея – это туалет на территории памятника. Люди в очереди толкали друг друга вперед и спорили о том, кто первый в очереди.

Тем временем на Майорке временно закрыли популярный пляж из-за рыбы.