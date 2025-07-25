Утром 22 июля 85-летнюю гражданку Италии укусило за ногу неизвестное морское существо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Majorca Daily Bulletin.

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Почему на Майорке закрывали пляж Плайя-де-Пальма?

Во время недавнего инцидента женщина вышла из воды со значительной травмой ноги, что заставило спасателей принять немедленные меры.

Власти временно закрыли пляж, чтобы провести тщательный поиск морского существа, ответственного за укус. Примерно через час его снова открыли, не найдя никаких доказательств присутствия опасных морских обитателей в этом районе.

Сейчас конкретный вид существа, которое вызвало травму женщины, остается неустановленным.

Это могла быть рыба из семейства спинорогов,

– заявил директор Департамента рыболовства Тони Грау.

Зато специалист по морскому биоразнообразию Аниол Эстебан предположил, что недавнее нападение могло быть совершено луфарьом. Хотя он отметил, что этот вид обычно не представляет угрозы для людей, признал, что в прошлом были зафиксированы случаи таких нападений.

Напомним, что ранее Майорка ввела жёсткие запреты для туристов – даже за прогулками по балконам.