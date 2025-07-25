Вранці 22 липня 85-річну громадянку Італії вкусила за ногу невідома морська істота. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Majorca Daily Bulletin.

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Чому на Майорці закривали пляж Плайя-де-Пальма?

Під час нещодавнього інциденту жінка вийшла з води зі значною травмою ноги, що змусило рятувальників вжити негайних заходів.

Влада тимчасово закрила пляж, щоб провести ретельний пошук морської істоти, відповідальної за укус. Приблизно через годину його знову відкрили, не знайшовши жодних доказів присутності небезпечних морських мешканців у цьому районі.

Наразі конкретний вид істоти, яка спричинила травму жінки, залишається невстановленим.

Це могла бути риба із сімейства спинорогів,

– заявив директор Департаменту рибальства Тоні Грау.

Натомість фахівець з морського біорізноманіття Аніол Естебан припустив, що нещодавній напад міг бути скоєний луфарьом. Хоча він зазначив, що цей вид зазвичай не становить загрози для людей, визнав, що в минулому були зафіксовані випадки таких нападів.

Нагадаємо, що раніше Майорка запровадила жорсткі заборони для туристів – навіть за прогулянками балконами.