В районі Пунта-Молентіс сотні людей опинилися в пастці на пляжі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які наслідки пожежі в Італії?

Займання сталося поблизу одного з найпопулярніших місць на острові – пляжу Пунта-Молентіс у Віллазіміусі. Вогонь посилився сильним вітром і швидко поширився місцевістю. Відпочивальники були змушені залишати берег човнами.

У італійському виданні Corriere della Sera повідомили, що берегова охорона Кальярі евакуювала 102 людини, зокрема 12 дітей і вагітну жінку. Ще 39 людей урятував патрульний катер поліції. До рятувальної операції долучилися й цивільні. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Пожежа на Сардинії / Скриншот з відео

Полум'я дісталося стоянки біля пляжу. Кілька машин були охоплені вогнем.

За словами пожежників, рятувальну операцію ускладнили сильні вітри. Водночас в Італії триває період спеки, що сприяє поширенню пожеж у південних регіонах.

Нагадаємо, у Туреччині спалахнули лісові пожежі. Внаслідок цього змусили евакуювати понад тисячу людей. Також перекрили автомагістралі між Бурсою й Анкарою. Вогонь поширився на кілька провінцій.