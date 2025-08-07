Крім того, тепер іноземці зможуть подавати електронні заяви на отримання дозволів на тимчасове, довгострокове та постійне проживання. Це повинно обмежити зловживання з боку нечесних посередників. Про це пише 24 Канал з посиланням на inPoland.

Дивіться також У Німеччині суттєво скоротять допомогу біженцям з України: скільки тепер виплачуватимуть

Що зміниться для іноземців у Польщі?

У Польщі запроваджують нову електронну систему – Moduł Obsługi Spraw (MOS II). Вона покращить обмін інформацією між воєводськими управліннями та Агентством внутрішньої безпеки, дозволивши усунути діяльність нечесних посередників та довірених осіб.

Крім того, вона дозволить швидше виявляти фіктивні заявки та зменшить тривалість процедур.

Зверніть увагу. Громадяни України, які у Польщі мають тимчасовий захист, зможуть подавати заяви на тимчасове перебування на термін 3 роки.

Крім того, іноземних громадян швидше інформуватимуть про зобов'язання виїхати з Польщі. Повідомлення надсилатимуть на раніше вказану адресу електронної пошти або через ePUAP. Повідомлення вважатиметься доставленим.

Крім того, нові правила дають дозвіл депортувати іноземця з Польщі, якщо рішення про його депортацію видала інша країна ЄС.

Новий закон набуде чинності одразу після публікації в Урядовому віснику Республіки Польща "Monitor Polski".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кому можуть анулювати посвідку на проживання у Польщі.