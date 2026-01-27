Зміни безпосередньо стосуються й громадян України, адже між Києвом і Мадридом діє відповідна міждержавна угода. Про це повідомляє DW.

Дивіться також Пенсія за кордоном: як українцям отримувати виплати

Що зміниться для українців, які працюють в Іспанії?

За новими правилами, найпростіший шлях до легальної роботи в Іспанії – укласти контракт із роботодавцем ще до переїзду, у країні свого проживання. Іспанський роботодавець подає заявку на конкретного фахівця з-за кордону, а кандидат, який відповідає вимогам, може отримати робочий контракт ще до в'їзду в країну.

Така можливість існувала і раніше, однак оформлення документів займало кілька місяців. Тепер іспанська влада обіцяє суттєво прискорити процедури. Важливо, що контракти "за місцем проживання" можуть укладати лише громадяни країн, з якими Іспанія має відповідні угоди.

Україна входить до цього переліку, тож українці зможуть скористатися новими правилами.

Що відомо про візи для пошуку роботи?

Окремо в законодавстві прописані візи для пошуку роботи. За словами Анхели Гарсія, найбільший попит очікується на фахівців у сферах:

інформаційних технологій,

готельно-ресторанного бізнесу,

медицини,

будівництва.

Втім, така віза не видаватиметься автоматично. Кандидати повинні подати до іспанського консульства документи, що підтверджують:

освіту та досвід роботи,

довідку про несудимість,

інформацію про стан здоров'я та наявність медичної страховки.

Крім того, заявник не повинен мати заборони на в'їзд до ЄС і має довести наявність коштів для проживання в Іспанії протягом року.

Як повідомляє видання In Poland, із грудня 2025 року в Польщі набули чинності нові вимоги до роботодавців. Відтепер у всіх вакансіях обов'язково має зазначатися діапазон заробітної плати, що має підвищити прозорість ринку праці.

Крім того, компанії зобов'язані регулярно аналізувати різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками. У разі виявлення необґрунтованого розриву роботодавці повинні його усунути. Інакше бізнесу можуть загрожувати значні фінансові санкції.

Без чого ні в якому разі не можна починати роботу у Польщі?

Не починайте роботу без підписаного контракту, щоб уникнути ризиків невиплат зарплати та відсутності правового захисту. Перевіряйте агентства тимчасового працевлаштування в офіційному реєстрі KRAZ та обирайте легальну форму оплати праці для отримання соціальних гарантій.