Изменения непосредственно касаются и граждан Украины, ведь между Киевом и Мадридом действует соответствующее межгосударственное соглашение. Об этом сообщает DW.

Что изменится для украинцев, которые работают в Испании?

По новым правилам, самый простой путь к легальной работе в Испании – заключить контракт с работодателем еще до переезда, в стране своего проживания. Испанский работодатель подает заявку на конкретного специалиста из-за рубежа, а кандидат, который соответствует требованиям, может получить рабочий контракт еще до въезда в страну.

Такая возможность существовала и раньше, однако оформление документов занимало несколько месяцев. Теперь испанские власти обещают существенно ускорить процедуры. Важно, что контракты "по месту жительства" могут заключать только граждане стран, с которыми Испания имеет соответствующие соглашения.

Украина входит в этот перечень, поэтому украинцы смогут воспользоваться новыми правилами.

Что известно о визах для поиска работы?

Отдельно в законодательстве прописаны визы для поиска работы. По словам Анхелы Гарсия, наибольший спрос ожидается на специалистов в сферах:

информационных технологий,

гостинично-ресторанного бизнеса,

медицины,

строительства.

Впрочем, такая виза не будет выдаваться автоматически. Кандидаты должны подать в испанское консульство документы, подтверждающие:

образование и опыт работы,

справку о несудимости,

информацию о состоянии здоровья и наличие медицинской страховки.

Кроме того, заявитель не должен иметь запрета на въезд в ЕС и должен доказать наличие средств для проживания в Испании в течение года.

Как сообщает издание In Poland, с декабря 2025 года в Польше вступили в силу новые требования к работодателям. Отныне во всех вакансиях обязательно должен указываться диапазон заработной платы, что должно повысить прозрачность рынка труда.

Кроме того, компании обязаны регулярно анализировать разницу в оплате труда между женщинами и мужчинами. В случае выявления необоснованного разрыва работодатели должны его устранить. Иначе бизнесу могут грозить значительные финансовые санкции.

Без чего ни в коем случае нельзя начинать работу в Польше?

Не начинайте работу без подписанного контракта, чтобы избежать рисков невыплат зарплаты и отсутствия правовой защиты. Проверяйте агентства временного трудоустройства в официальном реестре KRAZ и выбирайте легальную форму оплаты труда для получения социальных гарантий.