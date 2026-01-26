Эксперты советуют придерживаться нескольких базовых правил, которые помогут избежать проблем. Больше об этом рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.
Смотрите также Революция на рынке труда: в Польше меняются правила оплаты труда
На что стоит обратить внимание украинцам?
Прежде всего, не стоит начинать работу без подписанного контракта – даже если речь идет о так называемом "испытательном сроке". Договор может быть бумажным или электронным, но он обязательно должен существовать. Без него работник не имеет никаких гарантий:
- ни выплаты зарплаты,
- ни защиты в случае конфликта с работодателем.
Еще одна распространенная ловушка – вакансии со слишком высокими зарплатами без требований к знанию языка или опыта. Если условия выглядят слишком привлекательно, это часто означает скрытые нюансы, о которых не сообщают сразу, или откровенное мошенничество.
Украинцам, которые устраиваются через агентства временного трудоустройства, советуют обязательно проверять такие компании в официальном реестре KRAZ. Это можно сделать за несколько минут, но такая проверка помогает избежать сотрудничества с нелегальными или недобросовестными посредниками.
Отдельное внимание стоит обратить на форму оплаты труда. Несмотря на распространенность так называемой "серой" зарплаты в конвертах, она лишает работника социальных гарантий и может привести к проблемам с законом. Легальная выплата означает:
- пенсионные взносы,
- медицинское страхование,
- защиту в случае проверок.
Специалисты также советуют, по возможности, выбирать трудовой договор, а не гражданско-правовое соглашение. Именно трудовой контракт гарантирует оплачиваемый отпуск, больничные и высокий уровень защиты от увольнения.
Эксперты советуют придерживаться нескольких базовых правил при поиске работы / Фото Unsplash
Как изменилась оплата труда в Польше?
Как отмечает издание In Poland, с декабря 2025 года польские работодатели обязаны указывать диапазоны зарплат в вакансиях. А компании должны анализировать разницу в оплате труда между женщинами и мужчинами, а в случае разрыва – компенсировать его, иначе грозят огромные штрафы.
Где украинцам легче всего устроиться на работу?
Ранее мы писали, что наиболее благоприятная ситуация для украинцев пока сохраняется в сферах с более низкими требованиями к формальной квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего речь идет о логистике, которая демонстрирует самый динамичный рост занятости.
Склады, распределительные центры, курьерские службы и транспортные компании также активно ищут работников, предлагая относительно быстрое трудоустройство, стабильный график и возможность начать работу без совершенного знания польского языка.