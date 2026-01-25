О ситуации на польском рынке труда рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в комментарии РБК-Украина.

Как рассказала Галина Кириченко, наиболее благоприятная ситуация для украинцев пока сохраняется в сферах с более низкими требованиями к формальной квалификации и высокой долей физического труда. Прежде всего речь идет о логистике, которая демонстрирует самый динамичный рост занятости.

По итогам девяти месяцев 2025 года количество рабочих мест в этой области выросло почти на 5%. Склады, распределительные центры, курьерские службы и транспортные компании активно ищут работников, предлагая относительно быстрое трудоустройство, стабильный график и возможность начать работу без совершенного знания польского языка.

В то же время в таких отраслях, как производство и строительство, ситуация становится сложнее. Количество желающих работать здесь растет, а это усиливает конкуренцию между работниками. Как следствие, работодатели все чаще выдвигают более высокие требования к:

опыту,

специализации,

знанию языка.

А темпы роста заработных плат замедляются. Особенно это ощутимо для работников без подтвержденной квалификации или опыта работы именно на польском рынке.



Эксперты отмечают, что в среднесрочной перспективе лучшие возможности будут открываться для украинцев, готовых переквалифицироваться или перейти в технические и производственные специальности. Польские компании продолжают инвестировать в персонал именно в этих направлениях – предлагают:

большую стабильность занятости,

более высокие зарплаты,

возможности карьерного роста.

Таким образом, украинцам, которые планируют работать в Польше, все важнее не только быстро найти работу, но и адаптироваться к изменениям рынка труда, развивать профессиональные навыки и быть готовыми к переходу в более технические сферы.

Как пишет издание In Poland, с декабря 2025 года польские работодатели обязаны указывать диапазоны зарплат в вакансиях и не спрашивать о предыдущей истории зарплат. Крупные компании должны анализировать разницу в оплате труда между женщинами и мужчинами, а в случае разрыва – компенсировать его, иначе грозят штрафы

Ранее мы писали, что средняя зарплата официанта в Польше в январе 2026 года составляет 900 долларов в месяц, что на 3% больше, чем годом ранее. Зарплаты варьируются от 600 до 1 200 долларов в месяц, в зависимости от региона, заведения и количества отработанных часов.