Сколько может заработать официант в Польше – расскажет 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Какие зарплаты предлагают в Польше в целом?

По данным анализа вакансий на международном портале Layboard, по состоянию на январь 2026 года средняя зарплата в Польше составляет около 1 200 долларов в месяц, что эквивалентно примерно 4 300 злотых или 52 тысячам гривен. Показательно, что за год этот уровень практически не изменился – аналогичные суммы работодатели предлагали и в начале 2025 года.

В то же время разрыв между минимальными и максимальными доходами остается значительным:

минимальные предложения – от 800 долларов (примерно 2 900 злотых);

самые высокие зарплаты могут достигать 3 000 долларов в месяц (около 11 000 злотых).

Интересно! Согласно данным портала Layboard, средняя зарплата официантов в Украине составляет 500 долларов в месяц, что почти вдвое меньше чем в Польше. Однако здесь стоит напомнить, что в эту сумму не включены чаевые, которые иногда составляют львиную долю заработка официантов.



Сколько зарабатывают официанты в 2026 году?

В сфере обслуживания доходы несколько ниже средних по стране, однако за год они продемонстрировали рост. Средняя зарплата официанта в Польше в январе 2026 года составляет около 900 долларов в месяц, или 3 300 злотых (примерно 39 тысяч гривен). Это примерно на 3% больше, чем годом ранее.

В то же время реальные доходы в значительной степени зависят от региона, типа заведения и количества отработанных часов:

минимальные ставки стартуют от 600 долларов (примерно 2 150 злотых);

максимальные доходы достигают 1 200 долларов в месяц (около 4 300 злотых).

Высшие заработки часто предлагают в туристических регионах. Так, среди актуальных вакансий есть предложение работы официантом в городе Карпач – популярном горнолыжном курорте. Один из отелей предлагает:

24,50 злотых в час "на руки";

для кандидатов до 26 лет – 25,50 злотых;

для студентов – до 30,50 злотых в час.

При такой ставке месячный доход может достигать 4 500 – 5 000 злотых (55 – 60 тысяч гривен).

Как изменилась оплата труда в Польше?