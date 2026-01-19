Скільки може заробити офіціант в Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Які зарплати пропонують у Польщі загалом?

За даними аналізу вакансій на міжнародному порталі Layboard, станом на січень 2026 року середня зарплата в Польщі становить близько 1 200 доларів на місяць, що еквівалентно приблизно 4 300 злотих або 52 тисячам гривень. Показово, що за рік цей рівень практично не змінився – аналогічні суми роботодавці пропонували й на початку 2025 року.

Водночас розрив між мінімальними та максимальними доходами залишається значним:

мінімальні пропозиції – від 800 доларів (приблизно 2 900 злотих);

найвищі зарплати можуть сягати 3 000 доларів на місяць (близько 11 000 злотих).

Цікаво! Згідно з даними порталу Layboard, середня зарплата офіціантів в Україні становить 500 доларів на місяць, що майже вдвічі менше ніж у Польщі. Однак тут варто нагадати, що у цю суму не включені чайові, які інколи складають левову частку заробітку офіціантів.



Скільки заробляють офіціанти у 2026 році?

У сфері обслуговування доходи дещо нижчі за середні по країні, однак за рік вони продемонстрували зростання. Середня зарплата офіціанта у Польщі у січні 2026 року становить близько 900 доларів на місяць, або 3 300 злотих (приблизно 39 тисяч гривень). Це приблизно на 3% більше, ніж роком раніше.

Водночас реальні доходи значною мірою залежать від регіону, типу закладу та кількості відпрацьованих годин:

мінімальні ставки стартують від 600 доларів (приблизно 2 150 злотих);

максимальні доходи сягають 1 200 доларів на місяць (близько 4 300 злотих).

Вищі заробітки часто пропонують у туристичних регіонах. Так, серед актуальних вакансій є пропозиція роботи офіціантом у місті Карпач – популярному гірськолижному курорті. Один із готелів пропонує:

24,50 злотих за годину "на руки";

для кандидатів до 26 років – 25,50 злотих;

для студентів – до 30,50 злотих за годину.

За такої ставки місячний дохід може сягати 4 500 – 5 000 злотих (55 – 60 тисяч гривень).

Як змінилася оплата праці у Польщі?