Наскільки багато людей поїхали з України?

Перше місце за кількістю людей, що виїхали, займає Самоа – держава в Океанії, пише 24 Канал з посиланням на рейтинг The Global Economy.

Україна за показником "відтоку мізків" посіла 7-ме місце з індексом 8,4 (за 10-бальною системою, де 10 – високий рівень). Індекс враховує кількість кваліфікованих громадян, які емігрують із країн із низьким і нижчим за середній рівнем доходів до країн з високими доходами.

Гірші показники у світі, окрім Самоа, зафіксовані лише в Палестині, Ямайці, Ерітреї, Сальвадорі та Сомалі.

Для прикладу, 8-ме місце в рейтингу посідає Албанія, 15-те – Молдова, Грузія – 31-ше, Білорусь – 117-те, Росія – 127-ме.

Найменший "відтік мізків" зафіксований в Австралії, Норвегії та Швеції.

ТОП-10 країн за рівнес "відтоку мізків" / інфографіка The Global Economy

Що відомо про ринок праці в Україні та світі?