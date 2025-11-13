Які професії зникнуть в майбутньому?

У найближчі роки попит матимуть працівники, які добре володітимуть технологіями і зможуть креативити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний центр зайнятості.

Не менш важливим буде і стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що віддалена робота з гнучким графіком і можливістю працювати з будь-якої точки залишаться з нами надовго. Отже, зникнути можуть такі професії:

  1. Вантажник
  2. Бухгалтер
  3. Економіст
  4. Різнороб
  5. Пакувальник
  6. Торговий працівник
  7. Водій
  8. Фінансовий аудитор
  9. Юридичний консультант
  10. Спеціалісти з введення даних
  11. Секретар
  12. Працівник поштової служби
  13. Касир
  14. Квитковий контролер
  15. Працівник поліграфії
  16. Телемаркетолог

Як ШІ вплине на ринок праці?

До 2030 року 41% компаній у світі планують скоротити персонал через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Утім, на відміну від звіту 2023 року, цьогоріч WEF не стверджує, що ШІ "позитивно позначиться" на кількість робочих місць.

Роботодавці прогнозують, що в найближчі роки найбільше скорочення очікує на працівників поштових служб, виконавчих секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати, що пояснюється як розвитком ШІ, так і іншими тенденціями.

Також у зоні ризику автоматизації перебувають графічні дизайнери та юрисконсульти.

Яка ситуація на ринку праці в Україні?

  • Україна стикається з дефіцитом робочої сили через демографічну кризу, тому розглядає можливість залучення трудових мігрантів. Для приваблення мігрантів потрібні прозорі умови працевлаштування та конкурентна заробітна плата, особливо в будівельній галузі.

  • Середні зарплати робітничих професій в Україні зросли на 50-100% з 2022 по 2025 рік. Найвищий попит на мулярів, штукатурів і сантехніків, зарплати яких значно зросли в порівнянні з 2022 роком.

  • Найбільше вакансій в Україні розміщено для підсобників, водіїв та продавців, причому кількість кандидатів перевищує кількість вакансій. Професії, такі як завідувач оранжереї та математик, з’являються на ринку праці дуже нечасто.

  • Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, але це не пов'язано напряму з виїздом за кордон. Проте бізнес втрачає персонал через виїзд молоді, і деякі компанії почали шукати працівників за кордоном, найчастіше з Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки.