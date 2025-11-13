Які професії зникнуть в майбутньому?
У найближчі роки попит матимуть працівники, які добре володітимуть технологіями і зможуть креативити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний центр зайнятості.
Не менш важливим буде і стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що віддалена робота з гнучким графіком і можливістю працювати з будь-якої точки залишаться з нами надовго. Отже, зникнути можуть такі професії:
- Вантажник
- Бухгалтер
- Економіст
- Різнороб
- Пакувальник
- Торговий працівник
- Водій
- Фінансовий аудитор
- Юридичний консультант
- Спеціалісти з введення даних
- Секретар
- Працівник поштової служби
- Касир
- Квитковий контролер
- Працівник поліграфії
- Телемаркетолог
Як ШІ вплине на ринок праці?
До 2030 року 41% компаній у світі планують скоротити персонал через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Утім, на відміну від звіту 2023 року, цьогоріч WEF не стверджує, що ШІ "позитивно позначиться" на кількість робочих місць.
Роботодавці прогнозують, що в найближчі роки найбільше скорочення очікує на працівників поштових служб, виконавчих секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати, що пояснюється як розвитком ШІ, так і іншими тенденціями.
Також у зоні ризику автоматизації перебувають графічні дизайнери та юрисконсульти.
Яка ситуація на ринку праці в Україні?
Україна стикається з дефіцитом робочої сили через демографічну кризу, тому розглядає можливість залучення трудових мігрантів. Для приваблення мігрантів потрібні прозорі умови працевлаштування та конкурентна заробітна плата, особливо в будівельній галузі.
Середні зарплати робітничих професій в Україні зросли на 50-100% з 2022 по 2025 рік. Найвищий попит на мулярів, штукатурів і сантехніків, зарплати яких значно зросли в порівнянні з 2022 роком.
Найбільше вакансій в Україні розміщено для підсобників, водіїв та продавців, причому кількість кандидатів перевищує кількість вакансій. Професії, такі як завідувач оранжереї та математик, з’являються на ринку праці дуже нечасто.
Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, але це не пов'язано напряму з виїздом за кордон. Проте бізнес втрачає персонал через виїзд молоді, і деякі компанії почали шукати працівників за кордоном, найчастіше з Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки.