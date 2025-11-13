Які професії зникнуть в майбутньому?

У найближчі роки попит матимуть працівники, які добре володітимуть технологіями і зможуть креативити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Запорізький обласний центр зайнятості.

Не менш важливим буде і стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що віддалена робота з гнучким графіком і можливістю працювати з будь-якої точки залишаться з нами надовго. Отже, зникнути можуть такі професії:

Вантажник Бухгалтер Економіст Різнороб Пакувальник Торговий працівник Водій Фінансовий аудитор Юридичний консультант Спеціалісти з введення даних Секретар Працівник поштової служби Касир Квитковий контролер Працівник поліграфії Телемаркетолог

Як ШІ вплине на ринок праці?

До 2030 року 41% компаній у світі планують скоротити персонал через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Утім, на відміну від звіту 2023 року, цьогоріч WEF не стверджує, що ШІ "позитивно позначиться" на кількість робочих місць.

Роботодавці прогнозують, що в найближчі роки найбільше скорочення очікує на працівників поштових служб, виконавчих секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати, що пояснюється як розвитком ШІ, так і іншими тенденціями.

Також у зоні ризику автоматизації перебувають графічні дизайнери та юрисконсульти.

Яка ситуація на ринку праці в Україні?