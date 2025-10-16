Чи спостерігають відтік молоді за кордон?
За даними Служби зайнятості, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
За даними Служби зайнятості, ми цього не відчуваємо. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон,
– пояснила директорка Служби Юлія Жовтяк.
За словами Юлії Жовтяк, це сталося через загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу. Разом з тим молоді у цьому віці на ринку праці небагато – 6-8% від загальної кількості шукачів роботи.
Що бізнес говорить про виїзд чоловіків 18-22 років?
Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, бізнес втрачає персонал, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС Україна.
У мережі супермаркетів "Сільпо" у вересні повідомили, що звільнилося 3% співробітників віком 18–22 років, а в інших компаніях цей відсоток ще вищий.
Паралельно почастішали й випадки, коли дівчата також звільняються, аби виїхати разом із хлопцями. ВВС цитує підприємця Олександра Кленіна, власника мережі магазинів "Сирна точка", який зауважив, що після відкриття кордонів з його бізнесу пішло одразу четверо працівників, зокрема дві дівчини.
Щоб не зупиняти роботу, частина українських компаній уже почала шукати працівників за кордоном. Найчастіше запрошують громадян Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки – як різноробочих, зварювальників, логістів, водіїв.
Головні новини про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам від 18 до 22 років, щоб запобігти відсутності хлопців у старших класах українських шкіл. Зеленський зазначив, що випускники українських шкіл і університетів мають більше шансів повернутися, ніж ті, хто закінчує освіту за кордоном.
Кількість заявок на притулок від українських чоловіків 18 – 22 років у Німеччині зросла після скасування заборони на виїзд. У німецькому МВС зазначають, що наразі неможливо оцінити, наскільки це явище тимчасове.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після дозволу на виїзд за кордон хлопцям 18-22 років за кордон не спостерігають аномалії у студентському середовищі. При цьому посадовець відзначив динаміку повернення студентів.