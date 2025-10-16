Чи спостерігають відтік молоді за кордон?

За даними Служби зайнятості, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Кого найбільше шукають роботодавці у 2025 році

За даними Служби зайнятості, ми цього не відчуваємо. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон,

– пояснила директорка Служби Юлія Жовтяк.

За словами Юлії Жовтяк, це сталося через загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу. Разом з тим молоді у цьому віці на ринку праці небагато – 6-8% від загальної кількості шукачів роботи.

Що бізнес говорить про виїзд чоловіків 18-22 років?

Після дозволу на виїзд для чоловіків 18 – 22 років, бізнес втрачає персонал, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС Україна.

У мережі супермаркетів "Сільпо" у вересні повідомили, що звільнилося 3% співробітників віком 18–22 років, а в інших компаніях цей відсоток ще вищий.

Паралельно почастішали й випадки, коли дівчата також звільняються, аби виїхати разом із хлопцями. ВВС цитує підприємця Олександра Кленіна, власника мережі магазинів "Сирна точка", який зауважив, що після відкриття кордонів з його бізнесу пішло одразу четверо працівників, зокрема дві дівчини.

Щоб не зупиняти роботу, частина українських компаній уже почала шукати працівників за кордоном. Найчастіше запрошують громадян Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки – як різноробочих, зварювальників, логістів, водіїв.

Головні новини про дозвіл на виїзд чоловіків за кордон