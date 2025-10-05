Кого зараз роботодавці шукають найбільше?
Як показує статистика, у 2025 році роботодавці доволі часто шукали підсобників – таких більш як 15 тисяч вакансій. Водночас і конкуренція на цю посаду велика, кандидатів орієнтовно – 18 тисяч, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
Для водіїв, наприклад, розміщено 13 тисяч пропозицій. А от кандидатів на таку посаду значно менше – 10,6 тисячі.
Зверніть увагу! Найчастіше, кількість тих, хто шукає роботу більша, ніж пропозицій.
Також значна кількість запитів для:
- продавців продовольчих товарів – більш як 13 тисяч вакансій (близько 20 тисяч кандидатів);
- продавців консультантів – приблизно 9 тисяч вакансій (майже 11 тисяч кандидатів);
- кухарів – 8,7 тисячі вакансій (12 тисяч претендентів);
- прибиральників службових приміщень – 8 тисяч пропозицій (кандидатів – 10,5 тисяч);
- бухгалтерів – 6,7 тисячі вакансій (кандидатів – 9 тисяч);
- вчителів початкових шкіл, гімназій та ліцеїв – 4,7 тисячі вакансій (претендентів – 7 тисяч).
Що потрібно знати про ринок праці в Україні зараз?
В Україні зростає попит на спеціальності, що пов'язані з цифровими технологіями. Імовірно, ці тенденції триватимуть і надалі. За деякими прогнозами, штучний інтелект відчутно змінить ринок праці до 2030 року.
Українські компанії готові зараз наймати іноземців. Це пов'язано з "відтоком" людей після дозволу на виїзд для чоловіків віком 18 – 22 роки, наголошує ВВС Україна.
Незабаром деякі професії можуть просто зникнути. На це впиває багато факторів, у тому числі цифровізація.