Чому бізнес лишається без персоналу?

Про це пише ВВС Україна, передає 24 Канал. Ідеться про те, що рішення уряду дозволити виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років, ухвалене в серпні, відкрило нові можливості для молоді. Та водночас створило виклик для українських компаній.

Зауважте. Уже в перший місяць дії постанови на польському кордоні зареєстрували понад 13 тисяч виїздів громадян цієї вікової категорії. І це лише офіційна статистика.

Реальні приклади компаній?

Багато молодих українців залишають роботу, щоб скористатися шансом. Наприклад, в кафе у Рівному звільнилося 10 працівників, через що заклад був змушений тимчасово припинити роботу.

У мережі супермаркетів "Сільпо" повідомили, що звільнилося 3% співробітників віком 18 – 22 роки, а в інших компаніях цей відсоток ще вищий.

Паралельно почастішали й випадки, коли дівчата також звільняються, аби виїхати разом із хлопцями. ВВС цитує підприємця Олександра Кленіна, власника мережі магазинів "Сирна точка", який зауважив, що після відкриття кордонів з його бізнесу пішло одразу четверо працівників, зокрема дві дівчини.

Зауважте. За даними Центру економічної стратегії, в Україні налічується приблизно 700 тисяч чоловіків віком 18 – 22 роки. Однак до ринку праці активно залучені лише 200 – 300 тисяч із цієї групи. Решта – студенти або ті, хто з різних причин не працює повноцінно. Це означає, що бізнес втрачає саме ту частину молодих людей, яка могла б працювати на некваліфікованих чи молодших посадах.

Компанії шукають працівників серед іноземців?

Щоб не зупиняти роботу, частина українських компаній уже почала шукати працівників за кордоном. Найчастіше запрошують громадян Індії, Бангладешу, Пакистану та Шрі-Ланки – як різноробочих, зварювальників, логістів, водіїв.

Однак процедура легального працевлаштування складна та дорога. За словами HR-експерта Дмитра Дегтяра, процес оформлення іноземного працівника може тривати до 6 місяців, а роботодавець змушений покривати всі витрати.

Ринок поки не встигає адаптуватися. Бізнес не може миттєво підвищити зарплати, щоб втримати молодь. Тому вихід – автоматизація, перекваліфікація ветеранів і залучення працівників з-за кордону,

– пояснив Дегтяр.

Водночас деякі компанії активно експериментують, зокрема, пробують залучати підлітків (16 – 17 років), працюють з ветеранами, або дають шанс людям без досвіду.

Що треба знати про працевлаштування неповнолітніх?