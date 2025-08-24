З якого віку можна офіційно працювати в Україні підліткам?

З 14 років підліток може почати працювати. За умови, що ця робота легка і не заважає навчанню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.

В 15 підліток уже може працювати повноцінно. Проте, для цього необхідно отримати дозвіл батьків чи опікуна.

Для неповнолітніх встановлено максимальний час роботи протягом тижня:

14 – 15 років (під час канікул) – максимум на тиждень 24 години;

15 – 16 років – 24 години;

16 – 18 років – 36 годин.

Протягом навчального року, максимальна кількість годин менша:

14 – 15 років – максимально 12 годин на тиждень;

15 – 16 років – 12 години;

16 – 18 років – 18 годин.

Зверніть увагу! Неповнолітній працівник має проходити профогляд щороку до того часу, поки він не сягне 21 року.

Перше робоче місце для працездатної молоді від 15 років має надаватися на термін не менше двох років,

– зазначає Держпраці.

Які ще є особливості працевлаштування неповнолітніх:

звільнення неповнолітнього має відбуватися виключно за згодою районної (міської) служби у справах дітей;

батьки, опікуни чи держоргани можуть вимагати розірвання трудового договору, якщо робота загрожує дитині, зокрема, стану здоров'я неповнолітнього;

неповнолітні можуть отримати відпустку у будь-який час;

відпустка неповнолітнього має бути не менш як 31 календарний день.

Які вакансії пропонують підліткам найчастіше?

Дані AgroReview показують, що 55% від пропозицій на ринку праці, станом на середину літа, це вакансії, що не потребували досвіду. Більшість з них належали до:

галузі виробництва;

та сфери робочих спеціальностей.

Зазначимо, що ця тенденція зберігалася декілька місяців підряд. Це показує гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Цікаво! Цього літа частка неповнолітніх, які шукають роботу, зросла з 3% до 6%.