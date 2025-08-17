Як зміниться український ринок праці після війни?
Окрім вагомих змін в Україні після війни, на ситуацію вплине і трансформація світового ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСЗ.
Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці. За прогнозами, найбільш потрібними стануть технологічні спеціальності та професії в соціальній сфер.
Жовтяк вказала, що найбільше на ситуацію на ринку праці вплинуть:
- цифровізація;
- подорожчання житла;
- кліматичні зміни і адаптація до них;
- геополітична нестабільність.
Ці тенденції вказують, що найбільше вакансій з'явиться у:
- ІТ
Йдеться, зокрема, про пошук спеціалістів з фінансового інжинірингу, експертів машинного навчання та DataOps розробників. Також, імовірно, буде висока потреба у аналітиках віртуальної реальності.
- Соціальній сфері
До таких професій належать викладачі, лікарі, реабілітологи, тренери особистісного зросту, соцпрацівники та навіть коучі. Тобто, актуальними будуть спеціалісти, які працюють з людьми.
- Агросфері
Попит буде на різних спеціалістів у цій галузі. Зокрема, водіїв, будівельників та працівників харчової промисловості.