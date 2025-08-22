Що потрібно для реєстрації чи перереєстрації автомобіля?
Закон України передбачає, що усі транспортні засоби повинні бути зареєстровані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.
Державна реєстрація (чи перереєстрація) авто проводиться на підставі:
- заяв власників;
- документів, що посвідчують їх особу;
- правомірності придбання, отримання, ввезення, митного оформлення авто;
- відповідності конструкції авто установленим вимогам безпеки дорожнього руху.
Щоб зареєструвати придбану автівку, необхідно звернутися у будь-який сервісний центр МВС (незалежно від місця реєстрації нового чи старого власника авто) із заявою та документами, які посвідчують особу заявника, а також документами, що підтверджують правомірність отримання транспортного засобу. Окрім паспорта власника, потрібно мати наступні документи:
- оригінали цивільних паспортів і їх копії;
- ІПН та їх копії;
- техпаспорт на автомобіль і його копія;
- три заповнених бланки договору купівлі-продажу (взяти бланки можна у адміністратора центру);
- заяви на те, щоб поставити/зняти авто з обліку (також отримуються і заповнюються в сервісному центрі).
Коли потрібно робити перереєстрацію авто?
Переєструвати авто потрібно, коли первинне свідоцтво втрачене, змінився власник чи його дані, або авто переобладнали. При перереєстрації авто у разі зміни їх власників зняття з обліку такого транспорту не проводиться.
Яка ціна послуги з реєстрації та перереєстрації авто?
Власник авто має особисто або через уповноважену ним особу подає до сервісного центру пакет документів у паперовому або цифровому (у застосунку Дія) вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги. Для авто вартість послуги складає 1 306 гривень та включає:
- послуга – 350 гривень;
- бланк свідоцтва – 606 гривень;
- номерний знак – 350 гривень.
Зауважте! Да даними головного сервісного центру МВС, послугу реєстрації чи перереєстрації авто надають протягом робочого дня з моменту одержання заяви.