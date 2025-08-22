Що потрібно для реєстрації чи перереєстрації автомобіля?

Закон України передбачає, що усі транспортні засоби повинні бути зареєстровані, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал державних послуг.

Державна реєстрація (чи перереєстрація) авто проводиться на підставі:

заяв власників;

документів, що посвідчують їх особу;

правомірності придбання, отримання, ввезення, митного оформлення авто;

відповідності конструкції авто установленим вимогам безпеки дорожнього руху.

Щоб зареєструвати придбану автівку, необхідно звернутися у будь-який сервісний центр МВС (незалежно від місця реєстрації нового чи старого власника авто) із заявою та документами, які посвідчують особу заявника, а також документами, що підтверджують правомірність отримання транспортного засобу. Окрім паспорта власника, потрібно мати наступні документи:

оригінали цивільних паспортів і їх копії;

ІПН та їх копії;

техпаспорт на автомобіль і його копія;

три заповнених бланки договору купівлі-продажу (взяти бланки можна у адміністратора центру);

заяви на те, щоб поставити/зняти авто з обліку (також отримуються і заповнюються в сервісному центрі).

Коли потрібно робити перереєстрацію авто? Переєструвати авто потрібно, коли первинне свідоцтво втрачене, змінився власник чи його дані, або авто переобладнали. При перереєстрації авто у разі зміни їх власників зняття з обліку такого транспорту не проводиться.

Яка ціна послуги з реєстрації та перереєстрації авто?

Власник авто має особисто або через уповноважену ним особу подає до сервісного центру пакет документів у паперовому або цифровому (у застосунку Дія) вигляді, необхідних для отримання адміністративної послуги. Для авто вартість послуги складає 1 306 гривень та включає:

послуга – 350 гривень;

бланк свідоцтва – 606 гривень;

номерний знак – 350 гривень.

Зауважте! Да даними головного сервісного центру МВС, послугу реєстрації чи перереєстрації авто надають протягом робочого дня з моменту одержання заяви.