Чому необхідно оформлювати автоцивілку?
Автоцивілку мають оформлювати всі. Саме завдяки цьому полісу, у разі ДТП компенсація покриє фінансові збитки, пише 24 Канал.
Зараз за відсутність автоцивілки доведеться сплатити штраф. Водій зобов'язаний мати чинне ОСЦПВ при собі.
Які штрафи за відсутність страховки:
- за відсутність ОСЦПВ потрібно заплатити – 425 гривень;
- якщо цього не зробити протягом 15 днів, штраф подвоїться і сягне – 850 гривень.
Що впливає на вартість автоцивілки?
Вартість автоцивілки розраховується індивідуально. Враховуються такі обставини:
- тип транспортного засобу (потрібно розуміти, що страховка для мотоциклів, легкових та вантажних автомобілів відчутно відрізняється);
- місто реєстрації автомобіля;
- об'єм двигуна (чим він більший, тим дорожче);
- наявність певних пільг (наприклад, учасники бойових дій зараз мають право на знижку 50%);
- фізична чи юридична особа отримують поліс;
- сфера застосування авто;
- термін дії;
- розмір франшизи (тобто, суми, яку страхувальник має сплатити самостійно при настанні страхового випадку).
Розберемося на прикладі, де:
- об'єм двигуна 2 000 сантиметрів кубічних (літрів);
- рік випуску авто – 2000;
- місто реєстрації – Київ.
За умови, що автоцивілку оформлює фізособа та це авто не використовується як таксі, пропозиції від компаній будуть такі:
Вартість страхування легкового авто в Києві / Скриншот з сайту Автоцивілка
За тих же умов, у Львові ціни будуть відчутно нижчі:
Вартість страхування легкового авто у Львові / Скриншот з сайту Автоцивілка
Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через сайт Автоцивілка.
Як оформити поліс дешевше?
При оформленні поліса, потрібно орієнтуватись не на найдешевшу автоцивілку, а обирати найбільш оптимальний варіант. Адже важливо, аби страхова змогла "захистити" вас від вагомих збитків.
Щоб провести порівняльний аналіз, можна скористатися онлайн-сервісами. Також вичерпну консультацію вам надасть страховий агент.
Зверніть увагу! Норма виплат регулюється законом України. Зокрема, за шкоду завдану життю та здоров'ю потерпілих, потрібно виплатити 500 тисяч гривень на 1 особу. Максимум на 1 страховий випадок сягає – 5 мільйонів гривень. Згодом ці суми змінюватимуться.