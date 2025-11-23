За скільки можна розмитнити авто зараз?

Вартість розмитнення авто визначається індивідуально. До уваги береться ціна машини, її комплектація та інші фактори, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBL.

Ціна розмитнення визначається з урахуванням:

ПДВ – 20% від сумарного мита, акцизу, а також з урахуванням ціни машини;

мита – 10% від вартості машини;

акцизного збору – визначається залежно від віку та об'єму мотора транспортного засобу.

Зауважимо, що вагому роль при визначенні вартості розмитнення, грає країна походження авто. Найчастіше в Україну завозять машини з:

країн Європи (наприклад, Нідерландів, Польщі, Франції);

Південної Кореї;

США.

Чи є можливість розрахувати вартість розмитнення авто самостійно?

Зараз є багато онлайн-калькуляторів, які дозволяють визначити вартість розмитнення авто. Розберемося на прикладі, скориставшись сервісом AUTO.RIA.

Прорахуємо скільки коштує розмитнення машини, яка відповідає таким параметрам:

країна походження – ЄС;

пальне – бензин;

вік автомобіля – від 15 років;

вартість авто за кордоном – 3 500 євро;

робочий об'єм двигуна – 1 500 сантиметрів кубічних.

Виходить, що в такому випадку ціна авто з розмитненням буде – 5 781 євро. А саме розмитнення – 2 281 євро.



За скільки можна розмитнити машину за 3,5 тисячі євро / Скриншот AUTO.RIA

Що ще важливо знати про розмитнення авто зараз?