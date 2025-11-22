Які правила для розмитнення електроавтомобілів діють зараз?

Станом на зараз, при розмитненні електроавтомобілів, платять лише обов'язковий акциз, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митницю.

Читайте також Від Перу до ЄС: яких бізнесменів та чиновників вдавалося екстрадувати

Ставка податку для електричних легкових транспортних засобів (коди 8703 80 10 10, 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД), оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), встановлено у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів,

– зазначає митниця.

Податкове послаблення для електрокарів впровадили ще у 2018 році. Спочатку ця пільга діяла лише рік. Згодом її постійно продовжували. Але уже на початку 2026 року – вона буде скасована.

Зверніть увагу! Пільги для ввезення електрокарів перестануть діяти 1 січня 2026 року, повідомляє 7eminar.

Що важливо знати про пільгове розмитнення авто?