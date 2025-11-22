Яких чиновників та бізнесменів вдавалося екстрадувати?
- Першого у списку можна виділити справу, пов'язану із колишнім президентом Перу Альберто Фухіміорі
Він перебував у Чилі з 2005 року, згодом його затримали, але тривали суперечки щодо екстрадиції до Перу, передає 24 Канал з посиланням на новину від Reuters.
Читайте також Три компанії змагаються за купівлю телегіганта Warner Bros: чи продовжать випуск фільмів
Втім екстрадиція Фухіморі таки відбулася після того, як напередодні Верховний суд Чилі виніс ухвалу про видачу експрезидента.
Його вину було визнано у двох справах: про порушення прав людини та 5 корупційних справах під час президентства впродовж 1990 – 2000 роках. А у 2009 році його позбавили волі на 7,5 років.
- Така ж ситуація трапилася із колишнім президентом Перу впродовж 2001 – 2006 років Алехандро Толедо
Його було арештовано у США у 2019 році за запитом Перу щодо справи "Odebrecht", а у квітні 2023 року він був екстрадований зі США до Перу, де постане перед звинуваченнями в отриманні хабарів.
Річ у тім, що Толедо розшукується за звинуваченням у отриманні понад 25 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії "Odebrecht" в обмін на допомогу в отриманні державних контрактів. Прокурори вимагають 20-річного позбавлення волі, зазначається у виданні.
- В Європі випадки екстрадиції також зафіксовані, зокрема це торкнулося німецько-румунського бізнесмена Олександра Адамеску
Як повідомляє Eureporter, у 2018 році лондонський суд постановив екстрадувати бізнесмена до Румунії. Там йому загрожує суд за звинуваченням у хабарництві.
З 2016 року Адамеску вдається уникати румунської влади. Хоч Національне антикорупційне управління Румунії того ж року видало Європейський ордер на арешт (EAW) для переслідування його разом з його батьком за підкуп двох суддів.
- Ще раніше у 2009 році ця доля торкнулася німецько-канадського бізнесмена Карлгайнца Шрайбера
Його екстрадували з Канади до Німеччини за звинуваченнями у податкових злочинах, хабарництві та шахрайстві. А наступного року, у 2010 році, суд визнав його винним, писав Reuters.
Зазначається, що бізнесмен був ще й торговцем зброєю та ключова фігура у фінансовому скандалі, який сильно зашкодив консерваторам канцлера Ангели Меркель.
- Не оминула корупція та підкуп і в Європарламент – йдеться про справу "Qatargate" та італійського чиновника Андреа Коццоліно
Європейського депутата визнали фігурантом у великому скандалі під назвою "Qatargate". До речі, цей скандал, один із найбільших за останнє десятиліття в Євросоюзі.
Звинувачення стосувалися корупції та підкупу його та інших політиків Катаром та Марокко задля просування інтересів цих країн в Європарламенті, йдеться в Al Jazeera.
Відтак італійські суди погодили екстрадицію Коццоліно до Бельгії на підставі європейського ордера на арешт.
Що відомо про скандал щодо корупції навколо бізнесмена Тимура Міндіча?
Серед головних фігурантів схеми щодо розкрадання коштів у сфері енергетики, яку нещодавно виявили НАБУ та САП в Україні, є український бізнесмен ізраїльського походження Тимур Міндіч.
Відомо, що Міндіч та співучасники організації побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК "Енергоатом". Вони отримували відкат від 10 до 15% від вартості контрактів з контрагентами "Енергоатому".
Одним із найвідоміших та найбільших бізнесів Міндіча є ТОВ "Квартал 95", куди входить також Студія "Квартал 95". Крім того, він є бенефіціаром в багатьох інших компаніях в Україні.
Тимуру Міндічу вдалося втекти з України за декілька годин до обшуків в його помешканнях в Києві. Найімовірніше, що перебуває він в Ізраїлі. В НАБУ заявили, що для екстрадиції Міндіча потрібно виконати низку процесуальних дій, включаючи отримання рішення Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу.