Каких чиновников и бизнесменов удавалось экстрадировать?
- Первого в списке можно выделить дело, связанное с бывшим президентом Перу Альберто Фухимиори
Он находился в Чили с 2005 года, впоследствии его задержали, но продолжались споры об экстрадиции в Перу, передает 24 Канал со ссылкой на новость от Reuters.
Впрочем экстрадиция Фухимори таки состоялась после того, как накануне Верховный суд Чили вынес решение о выдаче экс-президента.
Его вина была признана по двум делам: о нарушении прав человека и 5 коррупционных делах во время президентства в течение 1990 – 2000 годах. А в 2009 году его лишили свободы на 7,5 лет.
- Такая же ситуация случилась с бывшим президентом Перу в течение 2001 – 2006 годов Алехандро Толедо
Он был арестован в США в 2019 году по запросу Перу по делу "Odebrecht", а в апреле 2023 года он был экстрадирован из США в Перу, где предстанет перед обвинениями в получении взяток.
Дело в том, что Толедо разыскивается по обвинению в получении более 25 миллионов долларов от бразильской строительной компании "Odebrecht" в обмен на помощь в получении государственных контрактов. Прокуроры требуют 20-летнего лишения свободы, отмечается в издании.
- В Европе случаи экстрадиции также зафиксированы, в частности это коснулось немецко-румынского бизнесмена Александра Адамеску
Как сообщает Eureporter, в 2018 году лондонский суд постановил экстрадировать бизнесмена в Румынию. Там ему грозит суд по обвинению во взяточничестве.
С 2016 года Адамеску удается избегать румынских властей. Хотя Национальное антикоррупционное управление Румынии в том же году выдало Европейский ордер на арест (EAW) для преследования его вместе с его отцом за подкуп двух судей.
- Еще раньше в 2009 году эта судьба коснулась немецко-канадского бизнесмена Карлгайнца Шрайбера
Его экстрадировали из Канады в Германию по обвинению в налоговых преступлениях, взяточничестве и мошенничестве. А в следующем году, в 2010 году, суд признал его виновным, писал Reuters.
Отмечается, что бизнесмен был еще и торговцем оружием и ключевая фигура в финансовом скандале, который сильно навредил консерваторам канцлера Ангелы Меркель.
- Не обошла коррупция и подкуп и в Европарламент – речь идет о деле "Qatargate" и итальянского чиновника Андреа Коццолино
Европейского депутата признали фигурантом в большом скандале под названием "Qatargate". Кстати, этот скандал, один из крупнейших за последнее десятилетие в Евросоюзе.
Обвинения касались коррупции и подкупа его и других политиков Катаром и Марокко для продвижения интересов этих стран в Европарламенте, говорится в Al Jazeera.
Поэтому итальянские суды согласовали экстрадицию Коццолино в Бельгию на основании европейского ордера на арест.
Что известно о скандале о коррупции вокруг бизнесмена Тимура Миндича?
Среди главных фигурантов схемы по хищению средств в сфере энергетики, которую недавно обнаружили НАБУ и САП в Украине, есть украинский бизнесмен израильского происхождения Тимур Миндич.
Известно, что Миндич и соучастники организации построили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО НАЭК "Энергоатом". Они получали откат от 10 до 15% от стоимости контрактов с контрагентами "Энергоатома".
Одним из самых известных и крупнейших бизнесов Миндича является ООО "Квартал 95", куда входит также Студия "Квартал 95". Кроме того, он является бенефициаром во многих других компаниях в Украине.
Тимуру Миндичу удалось сбежать из Украины за несколько часов до обысков в его домах в Киеве. Вероятнее всего, что находится он в Израиле. В НАБУ заявили, что для экстрадиции Миндича нужно выполнить ряд процессуальных действий, включая получение решения Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения.