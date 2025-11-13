Что известно о бизнесе Тимура Миндича в Украине?

Самым известным бизнесом коррупционера Тимура Миндича является Студия "Квартал 95", однако несмотря на это он является бенефициаром во многих других компаниях, проанализировал 24 Канал.

Читайте также Стоимость акций российского "Лукойла" обвалились на 10 миллиардов долларов

В базе Опендатабот говорится о том, что ООО "Квартал 95", совладельцем которой является бизнесмен, занимается производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ.

Сейчас в Студии "Квартал 95" отреагировали относительно ситуации с бизнесменом и заявили, что события не имеют отношения к работе студии, ее контента или команды. Там добавили, что совладелец, то есть Миндич, якобы имеет только юридическую связь.

Напоминаем, что в помещениях бизнесмена европейского происхождения Тимура Миндича были проведены обыски в результате выявления коррупционных схем. Однако незадолго до этого ему удалось сбежать за границу.

Известно, что обыск состоялся в 4-х квартирах, которые расположены в Киеве и связаны с бизнесменом.

Интересно! Летом этого года народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк опубликовал фото одной из квартир Миндича, а именно ванну, где был установлен золотой унитаз. Похожий стиль любил президент-беглец Виктор Янукович, который также владел золотым унитазом в резиденции "Межигорье".

В ГПСУ объясняют, что якобы бизнесмен имел полное право выехать, ведь имеет 3-х несовершеннолетних детей. Напоминаем, что Миндич выехал за 4,5 часа до обысков.

Где Миндич является конечным бенефициаром?

Согласно данным YouControl, Тимур Миндич является учредителем/бенефициаром ряда компаний, среди которых, например, Stadium Family (ООО "СТЕДИУМ ФЕМИЛИ"), где доля, которая ему принадлежит, составляет 75%.

Напоминаем! Миндич был продюсером этого ютуб-канала. Из-за коррупционного скандала Stadium Family прекратило работу.

Кроме этого, Миндич является конечным бенефициарным владельцем в таких компаниях, как ООО "Скай Фуд Сервисес" и ООО "КОФЕ БАР ПЛЮС", деятельность которых связана с предоставлением услуг мобильного питания,

Также речь идет об ООО "Солюшнс", занимающейся техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

ООО "ДРАЙВ ПРОДАКШН", ООО "НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН" (в паре с Сергеем Шефиром), ООО "КИНОСТОЛИЦА" и многие другие – все они занимаются производством кино- и видеофильмов, телевизионных программ,

Миндич оказался конечным бенефициарным владельцем и в ООО "КВАРЦИТ ДМ", занимающейся добычей других полезных ископаемых и разработкой карьеров, отмечается в YouControl.

Кто такой конечный бенефициарный владелец: это физическое лицо, которое может иметь решающее влияние на управление или деятельность компании. Таким владельцем считается лицо, которое владеет долей в 25% и более.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список "фішок", які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Какими компаниями до сих пор руководит Миндич?

Тимур Миндич руководит сегодня акционерным обществом "Генезис", основной вид деятельности которого – "Трасты, фонды и подобные финансовые субъекты". Его доля составляет – 37,5%.

Кроме того, он есть среди уполномоченных лиц в отношении БО "Киев Тора Центр". А с ООО "Эвентус Менеджмент" он был связан еще раньше.

Также известно из данных Опендатабот, что бизнесмен руководил ООО "Мегатона" (предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества). Но на момент последнего обновления данных, по состоянию на 13 ноября, состояние юридического лица – прекращено.

Миндичу принадлежит еще и британский дистрибьютор бриллиантов Meylor Global, свидетельствуют данные Forbes. А в одном из расследований нардепа Железняка говорится о том, что до декабря 2024 года бизнесмен был связан с бриллиантовым бизнесом в России.

Дело в том, что через украинскую лабораторию Alkor-D, которая была создана на базе завода "Изумруд", бизнесмен занимался лабораторно выращенными алмазами: лаборатория их экспортировала, а потом их покупали компании, связанные с Миндичем, в частности Meylor Global.

Заметьте! Жена Миндича, Екатерина Вербер, ранее была бенефициарным владельцем в ООО "Завод "Изумруд", деятельность которого связана с производством ювелирных и подобных изделий. Но с 2021 года она была удалена как бенефициарка.

Что известно о схемах Миндича?