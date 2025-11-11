11 ноября состоялось заседание ВАКС, на котором избирали меру пресечения фигуранту расследования о коррупции в "Энергоатоме" Игорю Миронюку. Сторона обвинения раскрыла интересные детали об отношениях бизнесмена Тимура Миндича с экс-министром энергетики Галущенко и экс-министром обороны Рустемом Умеровым, передает 24 Канал.

Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике

Как Миндич влиял на Галущенко и Умерова?

Прокурор САП заявил, что в течение 2025 года Тимур Миндич совершал преступления в сферах энергетики и обороны путем оказания влияния на Умерова и Галущенко.

Представитель САП также отметил, что успех организации Миндича держался на его личных связях с Умеровым, Галущенко и другими высокопоставленными чиновниками, которых он приглашал на частные встречи в свою квартиру.

Благодаря их поддержке бизнесмен и его компании получали деньги, а сами чиновники, в частности бывший министр энергетики Галущенко, – покровительство Миндича перед Зеленским.

Кроме того, Галущенко пользовался услугами Миндича, чтобы легализовать отмытые средства через доверенное лицо – советника министра энергетики Игоря Миронюка.

Обратите внимание! Умеров отрицает, что находился под влиянием Миндича во время работы на должности министра обороны.

Что известно о деле Миндича?