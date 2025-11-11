11 ноября состоялось заседание ВАКС, на котором избирали меру пресечения фигуранту расследования о коррупции в "Энергоатоме" Игорю Миронюку. Сторона обвинения раскрыла интересные детали об отношениях бизнесмена Тимура Миндича с экс-министром энергетики Галущенко и экс-министром обороны Рустемом Умеровым, передает 24 Канал.
Смотрите также Среди фигурантов – Миндич и Галущенко: все, что известно о масштабной коррупции в энергетике
Как Миндич влиял на Галущенко и Умерова?
Прокурор САП заявил, что в течение 2025 года Тимур Миндич совершал преступления в сферах энергетики и обороны путем оказания влияния на Умерова и Галущенко.
Представитель САП также отметил, что успех организации Миндича держался на его личных связях с Умеровым, Галущенко и другими высокопоставленными чиновниками, которых он приглашал на частные встречи в свою квартиру.
Благодаря их поддержке бизнесмен и его компании получали деньги, а сами чиновники, в частности бывший министр энергетики Галущенко, – покровительство Миндича перед Зеленским.
Кроме того, Галущенко пользовался услугами Миндича, чтобы легализовать отмытые средства через доверенное лицо – советника министра энергетики Игоря Миронюка.
Обратите внимание! Умеров отрицает, что находился под влиянием Миндича во время работы на должности министра обороны.
Что известно о деле Миндича?
- НАБУ разоблачило преступную группировку, которая создала "систему откатов" на контрактах в "Энергоатоме".
- Во главе организации стоял бизнесмен и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич. Он и еще шесть участников получили подозрения.
- Новое подозрение вручили бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву. Ему вменяют незаконное обогащение. Следствие установило, что участники схемы хищения передали чиновнику немаленькую сумму средств.