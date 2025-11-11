По информации САП, Миндич успешно проворачивал свои оборудки благодаря личным связям с высокопоставленными чиновниками, в частности экс-министром обороны Рустемом Умеровым, передает 24 Канал.
Смотрите также Есть 2 варианта: политолог предположил стратегию команды Зеленского в "деле Миндича"
Как Умеров отреагировал на слухи о влиянии Миндича?
Вечером 11 ноября в посте в фейсбуке секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что "любые попытки связать его работу в Минобороны с "влиянием" каких-то лиц – безосновательны".
Он рассказал, что находясь на посту министра, имел регулярные встречи с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и тому подобное.
В частности, Умеров признал, что встречался с Миндичем. Они обсуждали вопрос о бронежилетах по контракту.
В результате контракт разорвали, потому что продукция не соответствовала требованиям, и ни одного товара так и не поставили.
Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Что известно о деле Миндича?
- 10 ноября НАБУ объявило о проведении масштабной операции "Мидас". Речь шла о разоблачении коррупционной схемы в сфере энергетики.
- Следствие установило, что группа влиятельных лиц во главе с бизнесменом Миндичем создала "систему откатов" на контрактах. Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам преступной группировки 10 – 15 процентов от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве.
- Семь участникам преступной группы сообщили о подозрении. Среди них – Тимур Миндич, который сбежал из страны накануне обысков.