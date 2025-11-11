За інформацією САП, Міндіч успішно реалізовував свої оборудки завдяки особистим зв'язкам з високопосадовцями, зокрема ексміністром оборони Рустемом Умєровим, передає 24 Канал.
Як Умєров відреагував на чутки про вплив Міндіча?
Увечері 11 листопада у пості в фейсбуці секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні".
Він розповів, що перебуваючи на посаді міністра, мав регулярні зустрічі з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.
Зокрема, Умєров визнав, що зустрічався з Міндічем. Вони обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом.
У результаті контракт розірвали, бо продукція не відповідала вимогам, і жодного товару так і не поставили.
Прошу перевіряти будь-які гучні заяви та завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ,
– підкреслив секретар РНБО.
Що відомо про справу Міндіча?
10 листопада НАБУ оголосило про проведення масштабної операції "Мідас". Йшлося про викриття корупційної схеми у сфері енергетики.
Слідство встановило, що група впливових осіб на чолі з бізнесменом Міндичем створила "систему відкатів" на контрактах. Постачальників "Енергоатома" змушували сплачувати учасникам злочинного угруповання 10 – 15 відсотків від контракту. Ці гроші потім "відмивалися" через офіс у Києві.
Сім учасникам злочинної групи повідомили про підозру. Серед них – Тимур Міндіч, який втік з країни напередодні обшуків.