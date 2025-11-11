За інформацією САП, Міндіч успішно реалізовував свої оборудки завдяки особистим зв'язкам з високопосадовцями, зокрема ексміністром оборони Рустемом Умєровим, передає 24 Канал.

Як Умєров відреагував на чутки про вплив Міндіча?

Увечері 11 листопада у пості в фейсбуці секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що "будь-які спроби пов'язати його роботу в Міноборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні".

Він розповів, що перебуваючи на посаді міністра, мав регулярні зустрічі з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо.

Зокрема, Умєров визнав, що зустрічався з Міндічем. Вони обговорювали питання щодо бронежилетів за контрактом.

У результаті контракт розірвали, бо продукція не відповідала вимогам, і жодного товару так і не поставили.

Прошу перевіряти будь-які гучні заяви та завжди готовий надати відповідну інформацію та пояснення представникам ЗМІ,

– підкреслив секретар РНБО.

Що відомо про справу Міндіча?