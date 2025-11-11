Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальную антикоррупционную прокуратуру.
Что известно о новом подозрении к Чернышеву?
По данным следствия, бывший вице-премьер-министр Украины был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" – место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем.
Контролировалась "прачечная" руководителем преступной организации, которую разоблачили 10 ноября правоохранители.
Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными,
– говорится в сообщении.
Подозрение экс-чиновнику объявили по статье Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.
В НАБУ не называли имя экс-вице-премьер-министра, которому объявили подозрение. Но из предварительной информации и описания следует, что речь может идти именно об Алексее Чернышеве. Также о подозрении для Чернышова подтвердил Суспильному прокурор САП во время заседания по делу коррупции в энергетике.
Правоохранители также напомнили, что экс-чиновник уже подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Что известно о предварительном подозрении для Чернышова?
НАБУ сообщило о подозрении тогдашнему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву 23 июня 2025 года. Тогдашний глава Миннацъединения подозревался в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в крупном размере.
Следствие установило, что Чернышов и другие должностные лица были привлечены к схеме незаконного получения земельного участка в Киеве. Это привело бы к потере государством недвижимости на сумму более 1 миллиарда гривен.
В конце концов суд назначил Чернышеву по этому делу меру пресечения с залогом в 120 миллионов гривен. За чиновника эти деньги были внесены, и он вышел на свободу.
В то же время НАБУ 11 ноября сообщило, что Алексей Чернышов связан со схемой хищения средств в украинской энергетике. В разговорах экс-вице-премьера участники схемы называли "Че Геварой".