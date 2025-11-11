11 ноября Тимофей Милованов подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Он предлагал принять 2 конкретных решения. Первое – временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса. Второе – создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичный, предвзятый и "требую невозможного"", – подытожил чиновник.