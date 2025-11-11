Посадовець опублікував пост у фейсбук, де пояснив своє рішення піти з Наглядової ради "Енергоатому", передає 24 Канал.

Чому Милованов пішов з Наглядової Ради "Енергоатому"?

11 листопада Тимофій Милованов ініціював скликання позачергового засідання Наглядової ради. Він пропонував ухвалити 2 конкретні рішення:

Перше – тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об'єктивність процесу;

Друге – ⁠⁠створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Милованов наголошував, що заяви НАБУ, журналістські розслідування та суспільний резонанс – достатній привід для таких рішучих кроків.

Проте рішення, яке ухвалила Наглядова рада, залишилося формальним. Засідання зводилося до звітів команди, яка переконувала, що загроз немає.

За його словами, є реальна потреба у діях, зокрема створенні прозорого комплаєнсу в "Енергоатомі".

Натомість в Наглядовій раді обговорюють дрібні деталі тендерів і процедур, що затягує справжню роботу.

Милованов констатує відсутність у Наглядовій раді рішучості та прагнення до результату.

За його словами, ситуація з НАБУ могла підштовхнути Наглядову раду до активних дій. Але цього не сталося. Натомість панує пасивність і надія, що питання вирішаться самі собою.

Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого",

– підсумував своє рішення піти посадовець.