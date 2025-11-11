Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.
До теми Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці
Кому саме могли передавати гроші фігуранти справи про корупцію в енергетиці?
У НАБУ зазначили, що загалом було зафіксовано передачу 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою – безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.
Останню суму – 500 тисяч доларів США – було передано вже дружині "Че Гевари" після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах,
– наголосили в Національному антикорупційному бюро України.
У самому НАБУ не називали, кого вони мали на увазі під колишнім віцепрем'єр-міністром України. Однак джерела "РБК-України" вказують, що, ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова.
Що відомо про операцію "Мідас", яку проводять НАБУ і САП?
НАБУ і САП 10 листопада оголосили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. З обшуками прийшли до ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Стало відомо, що слідчі отримали 1 000 годин аудіозаписів, що доводять існування високорівневої злочинної організації в Україні. Над самою операцією "Мідас" правоохоронці працювали 15 місяців.
Учасники угруповання побудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Також обшуки проводили у співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, який також фігурує у справі.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що "Енергоатом" повністю співпрацює зі слідчими НАБУ та САП у розслідуванні корупції. Глава Міненерго також зазначила, що в енергетичному секторі має діяти нульова толерантність до корупції.
Згодом в НАБУ розповіли, що у справі про корупцію в енергетиці затримано 5 осіб. Ще семеро отримали підозри, включно з бізнесменом Тимура Міндічем.