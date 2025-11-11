Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національне антикорупційне бюро України та Спеціальну антикорупційну прокуратуру.

До теми Милованов йде з Наглядової ради "Енергоатому" після корупційного скандалу

Що відомо про нову підозру до Чернишова?

За даними слідства, колишній віцепрем'єр-міністр України був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" – місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, яку викрили 10 листопада правоохоронці.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою,

– йдеться у повідомленні.

Підозру експосадовцю оголосили за статтею Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

У НАБУ не називали ім'я ексвіцепрем'єр-міністра, якому оголосили підозру. Але з попередньої інформації та опису випливає, що може йтися саме про Олексія Чернишова. Також про підозру для Чернишова підтвердив Суспільному прокурор САП під час засідання у справі корупції в енергетиці.

Правоохоронці також нагадали, що експосадовець вже підозрюється у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Що відомо про попередню підозру для Чернишова?