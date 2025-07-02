Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар від ВАКС для РБК-Україна. Гроші надійшли у повному обсязі.

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Що відомо про корупційну справу

Раніше ВАКС обрав Чернишову, підозрюваному у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави. А 2 липня 2025 року суд не відсторонив його від посади віцепрем'єра – міністра національної єдності.

Минулого тижня НАБУ оголосило підозри п’ятьом фігурантам справи про корупцію у будівельній сфері, серед яких член правління "Нафтогазу" Василь Володін, директор з комерційних питань "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

За версією слідства, забудовник організував схему незаконного отримання земельної ділянки у Києві. Чиновники Мінрегіону створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству, яке уклало інвестиційні договори з потрібною компанією. Вартість ділянки занижували майже у п’ять разів, а різниця перевищила 1 мільярд гривень.

Відомо також, що на час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова. Згодом Чернишов очолив "Нафтогаз", куди перейшли працювати й його соратники.

За даними журналістів, минулого року детективи НАБУ планували обшук у Чернишова, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса.

Пізніше з’ясувалось, що Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, нібито для обговорення антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос свою причетність до скасування обшуку заперечує.