Чернишов зазначив, що має багато робочих справ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Чернишова 5 Каналу.

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Чернишов відповів, чи ліквідують Міністерство єдності

Один з впливових представників партії "Слуга народу" розповів "Українській правді", що Міністерство національної єдності можуть ліквідувати, оскільки воно не виконує очікувань влади, і необхідності в ньому вже менше на тлі невизначеності щодо виборів. Однак точно ліквідацію міністерства ніхто не ухвалював.

Чернишов підкреслив, що Міністерство національної єдності не ліквідують, додавши, що у нього ще є багато роботи.

Міністерство національної єдності є важливим міністерством у системі органів виконавчої влади, у системі уряду України, державної влади. Це міністерство за 7 місяців свого існування довело свою спроможність,

– каже Чернишов.

Він додав, що структура має свою суб'єктність у Європі., за його словами, Єврокомісія вже призначила спеціального уповноваженого щодо взаємодії з українцями за кордоном, а ініціатива створення Unity Hub (Центрів Єдності) у Європі широко визнана.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд не відсторонив Олексія Чернишова від посад віцепрем'єра та міністра національної єдності, попри підозри у зловживанні службовим становищем.