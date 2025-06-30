Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП. Його створили трохи більше як пів року тому.

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Чому хочуть "злити" Міністерство єдності

Один з впливових представників партії "Слуга народу" розповів, що структура була "крафтовим" міністерством.

Ми спробували – не вийшло. Може, не варто його далі і тягнути. Поки взагалі остаточної певності нема, що щось буде. Президент із Єрмаком повернулись із своїх самітів НАТО і ЄС, і якось тихо. Нікого не смикають. Подивимось,

– вказало джерело.

Видання нагадало, що структуру створили, аби працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова. Іншою метою було налагодити активну роботу з українцями за кордоном на випадок виборів. Нині ж швидких виборів не планується, а підтримка за кордоном "не відповідає очікуванням Банкової". Тож інтерес у влади до цього спав.

Каталізатором також став недавній скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, хоча не так давно його ім'я лунало серед можливих кандидатів на пост прем'єра.

"Не менш складною задачею буде знайти когось, хто захоче ризикнути репутацією й очолити Міністерство національної єдності після такого скандалу. Тож є висока ймовірність, що міністерство Чернишова просто зіллють десь під МЗС чи кудись інде", – йдеться в статті.

Водночас нардеп Ярослав Железняк зазначає, що єдності щодо ліквідації міністерства немає. Мовляв, частина вважає, що ідея з початку була мертва, а є й ті, які говорять, що якось воно погано буде виглядати ліквідувати "міністерство єдності".

"Тому справді поки рішення не прийнято, але думаю в результаті просто кудись його приєднають", – констатує Железняк.