Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

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У чому звинувачують Чернишова

Слідство встановило, що забудовник та його довірена особа придумали схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу.

У НАБУ розповіли, що до її реалізації був залучений очільник одного з міністерств, а саме Чернишов, його радник, тодішній державний секретар міністерства та директорка державного підприємства.

Міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов'язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори,

– йдеться у заяві НАБУ.

Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та розташовані на ній будівлі оцінили майже в 5 разів дешевше.

Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 мільярд гривень.

"Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП", – додали слідчі.

Забудовник та його довірена особа надали службовим особам міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих столичних ЖК. Таким чином ціна за квадратний метр становила від 1 до 8 тисячі гривень при мінімальній ринковій вартості близько 30 тисяч гривень.

Загальний розмір наданої неправомірної вигоди сягнув 16,8 мільйона гривень.

Інші фігуранти справи також отримали підозри

Раніше у цій справі підозру уже отримав колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін, колишній радник Чернишова Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства, забудовник Василь Володін та його довірена особа Олег Татаренко.

До трьох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 до 100 мільйонів гривень, ще двох – у вигляді застави.

А сам Чернишов майже 2 тижні перебував у відрядженні за кордоном і повернувся в Україну 22 червня після скандалу.