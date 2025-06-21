Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час розмови з журналістами.
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Як Зеленський прокоментував чутки про відставку Шмигаля
Глава держави зазначив, що якби йшлося про зміну прем'єр-міністра, то він першочергово поговорив би з очільником уряду, а не журналістами.
Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи,
– заявив Зеленський.