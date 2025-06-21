Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время разговора с журналистами.

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Как Зеленский прокомментировал слухи об отставке Шмыгаля

Глава государства отметил, что если бы речь шла о смене премьер-министра, то он в первую очередь поговорил бы с главой правительства, а не журналистами.

Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я действительно его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески,

– заявил Зеленский.

К слову, президент также прокомментировал выезд за границу вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов на фоне коррупционного дела. Зеленский отметил, что чиновник находится в командировке и выполняет две задачи, после этого он должен вернуться.