В ходе общения с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что знает о выезде за границу Чернышева, передает 24 Канал.

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"Должен вернуться"

Президент отметил, что премьер Шмигаль доложил ему о том, что Чернышев находится в командировке.

У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первое – это открывать хабы в разных странах, а второе – множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он делает эти две вещи. Командировка закончится, должен вернуться, все,

– заявил Зеленский.

Напомним, что по данным СМИ, Чернышев уехал из Украины в ночь на 11 июня. Денис Шмигаль отметил, что у него командировки в странах ЕС до 20 июня.

Напомним, что САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 миллиарда гривен убытков. 12 и 13 июня 2025 года детективы НАБУ по согласованию с прокурором САП сообщили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере 5 лицам, среди которых:

бывший государственный секретарь Минрегиона;

бывший советник Министра;

бывший директор госпредприятия;

застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы).

2 из фигурантов, по данным СМИ, связаны с Чернышевым. Отметим, что Алексей Чернышев с марта 2020 по ноябрь 2022 был министром развития общин и территорий Украины.