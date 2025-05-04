Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова вице-премьер-министра – министр национального единства Украины Алексея Чернышева в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

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Что сказал Чернышов о законе о множественном гражданстве

Алексей Чернышов, говоря об украинской диаспоре, отметил, что сейчас за пределами страны находится более 20 миллионов украинцев. Среди них примерно 5 миллионов – вынужденные мигранты, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения.

"Мы не будем заставлять кого-то возвращаться, это должно быть добровольным процессом. Задача министерства – объединить всех украинцев и в стране, и за рубежом", – объяснил вице-премьер.

Он также отметил, что в Украине все же примут закон, который позволит двойное гражданство, что сейчас запрещено.

Закон будет готов до конца года,

– подчеркнул он.

Кроме того, Чернышов отметил, что министерство национального единства разрабатывает электронную платформу для украинцев, которые вынужденно покинули страну. Она станет полезным инструментом поддержки: позволит искать работу, жилье и получать необходимую информацию.

По словам министра, еще идет подготовка к открытию Центров единства (Unity Hubs) в европейских столицах, в частности в Риме.

"Также есть идея унифицировать учебные программы, которые изучают украинские дети за рубежом, с нашими национальными стандартами", – добавил Алексей Чернышев.

К слову, ранее Верховная Рада поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине. Ко второму чтению парламентарии должны учесть предложения и замечания, в частности Всемирного Конгресса Украинцев, а по результатам отдельного голосования документ направят на экспертизу Конституционного Суда Украины.

В этом проекте закона предусмотрены случаи, когда человек может приобрести множественное гражданство. Среди них: одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства, автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате брака с иностранцем и тому подобное.