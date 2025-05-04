Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра – міністр національної єдності України Олексія Чернишова в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

Дивіться також В Україні працюють над множинним громадянством: на якому це зараз етапі

Що сказав Чернишов про закон про множинне громадянство

Олексій Чернишов, говорячи про українську діаспору, зазначив, що наразі за межами країни перебуває понад 20 мільйонів українців. Серед них приблизно 5 мільйонів – вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення.

"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Завдання міністерства – об'єднати всіх українців і в країні, і за кордоном", – пояснив віцепрем'єр.

Він також наголосив, що в Україні все ж ухвалять закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене.

Закон буде готовий до кінця року,

– наголосив він.

Окрім того, Чернишов зауважив, що міністерство національної єдності розробляє електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну. Вона стане корисним інструментом підтримки: дозволятиме шукати роботу, житло й отримувати необхідну інформацію.

За словами міністра, ще триває підготовка до відкриття Центрів єдності (Unity Hubs) у європейських столицях, зокрема в Римі.

"Також маємо ідею уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном, із нашими національними стандартами", – додав Олексій Чернишов.

До слова, раніше Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. До другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції й зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців, а за результатами окремого голосування документ спрямують на експертизу Конституційного Суду України.

У цьому проєкті закону передбачені випадки, коли людина може набути множинного громадянства. Серед них: одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави, автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем тощо.