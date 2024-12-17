Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Що відомо про законопроєкт

Як розповів Железняк, вже до другого читання парламентарі мають врахувати пропозиції й зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців. Також, за результатами окремого голосування, документ спрямують на експертизу Конституційного Суду України.

Зауважимо, що така можливість не передбачена для громадян Росії або інших держав, які не визнають територіальну цілісність та суверенітет України. Нагадаємо, що згідно з документом, поданим Володимиром Зеленським, множинність громадянства дозволятимуть у такому разі:

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку.

Нагадаємо, у серпні Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт щодо множинного громадянства. Крім вищезгаданого, документ уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства.