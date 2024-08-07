Адже в Україні заборонене подвійне громадянство. Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснював, що особи з подвійним громадянством розглядаються як громадяни України та підпадають під українське законодавство, пише 24 Канал.

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Що відомо про проєкт закону про множинне громадянство

У пояснювальній записці законопроєкту №11469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України мовиться, що мета документа:

актуалізувати правове регулювання питань громадянства України з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та національних інтересів України, щоб зберегти єдність української спільноти, зменшення негативних наслідків демографічної кризи внаслідок війни Росії з Україною;

внаслідок війни Росії з Україною; спростити порядок набуття громадянства України та удосконалити регулювання правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять або проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії України або є одним із подружжя такої особи, або є дитиною такої особи.

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Документ передбачає, що людина може набути множинного громадянства у таких випадках:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;

набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;

набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;

набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Хто не зможе отримати множинне громадянство

Документ передбачає, що множинність громадянства не допускають щодо людей, які мають громадянство:

держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом,

держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема – голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.".

Також новий документ уточнює умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства.

Окрім того, переглядає підстави для втрати громадянства України, урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та людьми без громадянства, які проходили службу у війську, для отримання посвідки на тимчасове проживання.

Законопроєкт унормовує питання щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які під час дії воєнного стану надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу війську безпосередньо у районах ведення бойових дій.