Це випливає з порядку денного ВРП на 23 липня, звернули увагу "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода").

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Суддя ліквідованого ОАСКу, в якої знайшли російске громадянство, подала у відставку

Суддя ліквідованого ОАСКу Аріна Літвінова, в якої "Схеми" знайшли російське громадянство, подала на розгляд до Вищої ради правосуддя заяву про відставку.

Це питання стоїть у порядку денному на 23 липня на сайті ВРП. Зазначається, що доповідачем у цій справі є членкиня Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко.

"Схеми" зауважують, що відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", в разі задоволення заяви судді про відставку, вона буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50 відсотків винагороди судді.

Що відомо про розслідування "Схем" щодо судді Літвінової

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що суддя Літвінова отримала російське громадянство у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт".

Там вказали, що на той момент вона вже 3 роки працювала у Вищому арбітражному суді України. Крім цього, журналісти зазначили, що сама Літвінова заперечила наявність громадянства Росії, назвавши інформацію журналістів "провокацією". Згодом Літвінова поскаржилася до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя на журналіста "Схем". Вона заявила про "втручання в її діяльність як судді". Втім, у ВРП повідомили, що вказані Літвіновою обставини "не створюють реальних ризиків для судді під час здійснення правосуддя".