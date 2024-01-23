Про це мовиться у тексті законопроєкту на порталі Верховної Ради України. До слова, Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про множинне громадянство під час свого звернення у День Соборності України, передає 24 Канал.

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За що пропонують позбавляти громадянства

Зеленський у законопроєкті пропонує позбавляти громадянства у випадках, коли людина добровільно набуває громадянства держави, яка визнана ВР державою-агресором або державою-окупантом. Мовиться також про громадянства тих держав, які не визнані.Під добровільним отриманням громадянства розуміються випадки, коли особа самостійно подала заяву чи клопотання про набуття громадянства.

Втім, є виняток – це положення не поширюється на українців на окупованих територіях, адже ці випадки регулюються частиною 6 статті 5 Конституції України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

У законопроєкті Зеленського про множинне громадянство також визначено випадки, коли набуття громадянства вважається недобровільним. Так, мовиться про:

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави чи держав;

набуття дитиною, яка є громадянином України громадянства своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;

автоматичне набуття громадянином України який досяг повноліття іншого громадянства унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави.

Коли громадянства пропонують позбавляти примусово

Також у законопроєкті визначено умови для примусового позбавлення громадянства України. Серед них:

використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці або національним інтересам України;

набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути прийнято рішення про прийняття до громадянства України;

невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, Історії України та на рівень володіння державною мовою;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі-агресорі чи державі-окупанті.

Крім цього, підставою для припинення громадянства також може стати набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також за вчинення терористичного акту, чи за сприйняття вчиненню терористичного акту.

Окрім того, участь у збройній агресії проти України також вважається підставою для позбавлення громадянства.